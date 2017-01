Waiblingen Radfahrer leicht verletzt zvw, 12.01.2017 09:55 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Waiblingen.

Zu einem Unfall ist es am Mittwochnachmittag (11.1.) in der Heinkelstraße in Waiblingen gekommen, als ein 54-jähriger Lenker eines Renaults in die Cannonstraße abbiegen wollte. Er übersah einen von links herannahenden, 26-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn vor Ort. Es ist laut Polizei kein Sachschaden entstanden, doch wurde die Brille des Radfahrers beschädigt.

0