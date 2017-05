Waiblingen Richtfest beim Hotel an der Roller-Straße

2015 habe der Vorstand der Volksbank Stuttgart den Bau des Geschäftshauses beschlossen, im Januar 2016 folgte der Baubeginn, berichtete der Vorstandsvorsitzende in seiner Begrüßung. Hans Rudolf Zeisl dankte der Stadt für die konstruktive Zusammenarbeit, allen am Bau Beteiligten und nicht zuletzt den Nachbarn, die die Störungen der Bauphase toleriert hätten.

Eine Planung mit zahllosen Alternativen und Varianten

An deren stille Leidensfähigkeit erinnerte auch Architekt Andreas Bloss, ebenso wie an die dem Bau voran gegangene Projektentwicklung. Diese sei nicht immer einfach gewesen und habe unzählige Alternativen und Varianten erfordert – sowohl was die möglichen Nutzungen angeht als auch die entsprechenden Entwürfe: „Selbst ein kleines, allerdings unbegrüntes Hochhaus war darunter, aber das schien bereits zu dem Zeitpunkt nicht besonders opportun angesichts eines wesentlich größeren Exemplars in einer Nachbar-Kommune“, sagte Bloss augenzwinkernd.

Gebäude fast so tief wie hoch

Auch ohne die Ausmaße eines Hochhauses hat das Gebäude mit 49 000 Kubikmetern stattliche Dimensionen, wobei die beachtliche Baumasse in die Umgebungsbebauung eingepasst worden sei: Mit vier Ebenen unter und fünf Ebenen über der Erde sei das Gebäude fast so tief wie hoch. Geparkt werden soll auf drei Tiefgaragen-Ebenen, dazu entstehen attraktive Verkaufsflächen auf zwei und Hotelzimmer auf vier Ebenen.

Hesky froh über das neue Hotel

Auf die Aufwertung der Innenstadt freut sich besonders Oberbürgermeister Andreas Hesky. „Wir freuen uns, dass Waiblingen Übernachtungsplätze bekommt und im Hinblick auf die Zentralität aufgewertet wird“, sagte er mit Blick auf das auch vom Gemeinderat lang ersehnte Hotel. Bisher bedeute Tourismus in Waiblingen Tagestourismus. Künftig werden unter der Woche Geschäftsleute übernachten können, am Wochenende aber auch Touristen ein Hotel finden. Froh zeigte sich der Oberbürgermeister deshalb, dass das Hotel noch vor der Eröffnung der Gartenschau fertig wird: „Wenn wir Menschen hier haben, kommen sie wieder“, zeigte er sich zuversichtlich. „Das ist unser Ziel.“

Neue Tegut-Filiale

Einen hochwertigen Lebensmittelmarkt mit einem breiten Sortiment an Bioprodukten verspricht Tegut, dessen Hauptsitz in Fulda ist und das mehr als 300 Filialen in Hessen, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen-Anhalt unterhält. Seit dem Jahr 2012 gehört Tegut zum Schweizer Einzelhandelsunternehmen „Genossenschaft Migros Zürich“. In Stuttgart ist die Marke Tegut seit einiger Zeit keine unbekannte mehr: Der erste Markt in Süddeutschland entstand im Milaneo Stuttgart.