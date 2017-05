Waiblingen Sexueller Missbrauch im Kinderheim

Waiblingen/Murrhardt. Alkoholsucht in der Familie, eine Kindheit im Heim, Depressionen. Das sind die Eckpfeiler eines Falles, in dem ein 20-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt ist. Er soll vor zwei Jahren mehrmals Geschlechtsverkehr mit einem damals Zwölfjährigen gehabt haben. Offenbar waren die Taten eingebettet in ein Klima sexueller Freizügigkeit – das von den Heimmitarbeitern lange Zeit unentdeckt blieb.