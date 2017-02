Waiblingen.

Ein Autokran hat auf der Westumfahrung in Waiblingen am Donnerstagmorgen (16.2.) die Motorhaube eines BMW überrollt.

Video: Ein Autokran ist auf der Westumfahrung in Waiblingen am Donnerstagmorgen (16.2.) gegen einen BMW geprallt. Die 59-jährige Fahrerin des BMW hat laut Polizei zumindest leichte Verletzungen erlitten. (Video: Benjamin Beytekin)

Die 59-jährige Fahrerin des BMW hat laut Polizei zumindest leichte Verletzungen erlitten. Die Westumfahrung war zwischen der Remstalstraße (K1910) und der B14 in beiden Richtungen gesperrt, ist aber inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben. Laut Polizei hat ein Abschlepp-LKW den 36 Tonnen schweren Autokran geborgen. Die Straßensperrung wurde kurz nach 10 Uhr aufgehoben.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag kurz vor 8 Uhr ereignet. Nach ersten Ermittlungen geriet der 56-jährige Fahrer des Autokrans, der von Waiblingen-Hegnach in Richtung Fellbach unterwegs war, auf gerader Strecke aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem BMW X3 der 59-Jährigen zusammen. Der Autokran überrollte die Motorhaube des Pkw und kam an einer angrenzenden Böschung zum Stehen. Die BMW-Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem Auto befreien. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Kranfahrer blieb unverletzt.