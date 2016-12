Waiblingen Wohnhaus im Eisental brennt komplett nieder

Großbrand am Sonntagnachmittag ( 18.12.2016 ) im Eisental. Foto: Benjamin Beytekin

Waiblingen. Im Gewerbegebiet Eisental ist ein Wohnhaus komplett niedergebrannt. Als die Feuerwehrleute an dem Gebäude im Schüttelgrabenring eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf drei Stockwerke ausgebreitet, aus dem Dach züngelten meterhohe Flammen. Ein Wehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt.

Die Rauchsäule war kilometerweit ins Remstal hinein zu sehen: Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist in einem Waiblinger Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde von den Flammen völlig zerstört. Die Waiblinger Feuerwehr war mit Einsatzkräften aus fünf Abteilungen vor Ort. Ein zu Rate gezogener Statiker stellte am frühen Abend fest: Das Gebäude ist nicht mehr betretbar.

Einer der Feuerwehrmänner hat sich zu Beginn des Einsatzes verletzt, musste ärztlich behandelt werden. Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes waren mit mehren Wagen vor Ort. Die Bewohner des Hauses, die sich noch im Keller aufgehalten hatten, als es über ihnen bereits lichterloh brannte, sind jedoch unversehrt ins Freie geflohen.



Vollständig gelöscht war das Feuer auch mehr als zwei Stunden später noch nicht. Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar.

