Weinstadt-Endersbach Update: Stromausfall in Weinstadt-Endersbach

Weinstadt-Endersbach . „Hoffe der Strom ist schnell wieder da. Ich will backen!!“: Der Stromausfall in Endersbach am Donnerstagnachmittag sorgt in der Weinstadtgruppe auf Facebook für viele Reaktionen. Betroffen waren in Endersbach nach Angaben der Regionalpressestelle des Energiekonzerns EnBW rund 300 Haushalte.

Beginn der Störung war um 15.49 Uhr, Ende um 16.35 Uhr. Störungursache war laut Pressesprecher Ulrich Stark nun doch kein Problem in einer Trafotation in der Ziegeleistraße in Weinstadt-Benzach, sondern ein Kabelfehler im Bereich zwischen der Beutelsbacher Straße und der Bahnhofstraße 20 in Endersbach.

Durch eine Umschaltung konnte die EnBW das Problem mittlerweile in den Griff bekommen. Allerdings ist der Kabelfehler in dem betreffenden Abschnitt noch nicht repariert. Dies soll nun im Lauf des Donnerstags noch erfolgen, damit gewährleistet ist, dass es bei einer weiteren Störung nicht zu noch größeren Problemen in der Stromversorgung in Endersbach kommt. "Sicher ist sicher. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste", sagte Sprecher Ulrich Stark.