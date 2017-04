Weinstadt Jäger und Geocacher einigen sich

„Wir haben das Problem gelöst“: Der Weinstädter Jagdpächter und ehemalige Kreisjägermeister Günther Heissenberger ist zufrieden mit dem Ergebnis des runden Tischs. Den hatte OB Michael Scharmann einberufen, nachdem bereits im vergangenen Jahr ein Streit zwischen Jagdpächtern und Geocachern entbrannt war. Dieser führte sogar dazu, dass die Stadtverwaltung im Winter kurzzeitig alle Geocachingverstecke in Weinstadt sperren ließ – mit dem Ergebnis, dass sie im Internet auf der Plattform geocaching.com nicht mehr zu finden waren. Nun stehen die Zeichen auf Entspannung. Geocaching wird in Weinstadt weiter erlaubt bleiben – allerdings mit Einschränkungen.

Geocaching im Wald nun nachts und in der Dämmerung verboten

Alle T5-Caches sollen in Wäldern nun verboten werden. Dabei handelt es sich um extrem schwierig zu erreichende Verstecke, für die besondere Hilfsmittel nötig sind. Nachtcaches mit fluoreszierenden Markierungen, die im Wald nur nachts zu sehen sind, werden ebenfalls untersagt. Ebenso ist es künftig in den Weinstädter Wäldern nicht gestattet, Caches nachts beziehungsweise in der Dämmerung zu suchen und auszulegen.

Reviewer sollen Einhaltung der Regeln beachten

Caches dürfen nun nur noch in der Nähe der Waldwege ausgelegt werden – und zwar innerhalb eines drei Meter breiten Streifens links und rechts des Wegs. Reviewer, die in der Geocachingszene die Aufgabe übernommen haben, Caches für Onlineplattformen wie geocaching.com freizugeben, sollen die Einhaltung dieser Regeln beachten.

Onlineplattformen sollen auf Verbote hinweisen

Auf den entsprechenden Onlineplattformen soll künftig zudem darauf hingewiesen werden, dass Geocaching in den Weinstädter Wäldern künftig nachts und in der Dämmerung untersagt ist. Vereinbart worden ist auch, dass Jagdpächter und Geocacher sich nach einiger Zeit wieder treffen, um zu besprechen, was gut läuft und was nicht. Geplant sind auch gemeinsame Reinigungsaktionen.

Wildschäden und Unfälle vermeiden

Die Jagdpächter pochen auf die Einhaltung der Regeln, auch mit Blick aufs Landeswaldgesetz sowie das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz. Sie wollen mit der Vereinbarung verhindern, dass durchs Geocaching künftig noch Wildschäden entstehen können. Auch wollen sie so Unfälle vermeiden, bei denen ein Jäger nachts im Wald versehentlich einen Geocacher mit einer Kugel trifft. Jagdpächter Günther Heissenberger zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung jedenfalls zufrieden. Und auch der Weinstädter Geocacher Gerhard Senss, der an dem runden Tisch beteiligt war, kann damit leben. „Da haben wir einen recht guten Konsens gefunden.“