Weinstadt Neujahrsempfang in Weinstadt

Der neue Oberbürgermeister von Weinstadt Michael Scharmann ludt am Sonntagvormittag ( 15.01.2017 ) zum Neujahrsempfang in die Jahnhalle ein. Die M.E. Street Band - Big Band der Musikschule Unteres Remstal sorgten für musikalische Kurzweil. Der OB ging auf das Jahr 2016 und was 2017 für Weinstadt bringt. Da 2019 die bislang größte Gartenschau in der Geschichte im Remstal stattfinden soll - drei Landkreise, 80km Länge - war Erich Herrmann als Geschäftsführer der Landesgartenschau Öhringen Gastredner. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.