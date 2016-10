Weinstadt Sprinter bleibt in Unterführung hängen ZVW, 20.10.2016 09:27 Uhr

Die Beutelsbacher Sprinterfalle hat auch am 20.10. zugeschlagen Foto: Striebich/ZVW

Weinstadt-Beutelsbach.

Der Klassiker: Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr ist zum wiederholten Mal ein Kleinlastwagen in der Unterführung am Beutelsbacher Bahnhof stecken geblieben. Dieses Mal war es ein weißer VW-Transporter, der die Warnungen mit Dauer-Blinklichtern und Schildern offenbar übersah oder seine Höhe falsch einschätzte. Die Unterführung ist derzeit gesperrt. Der VW-Transporter musste abgeschleppt werden.

Zuletzt war am 9.10. ein Transporter in entgegengesetzter Fahrtrichtung hängen geblieben.

