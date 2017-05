Weinstadt.

In der Endersbacher Talstraße hat eine Doppelhaushälfte gebrannt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage vermutet. Die Solaranlage bedeckte das ganze nach Süden gelegene Dach. Das Feuer war am Samstag Vormittag ausgebrochen und ist mittlerweile gelöscht. Die Familie hatte sich unverletzt ins Freie retten können. Das Dachgeschoss ist durch Ruß- und Löschwasser beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Weinstädter Feuerwehr war mit sehs Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie