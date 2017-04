Welzheim (stü).

Steffi hat es geschafft. Der Rekord wurde aufgestellt. Geplant hatte Stefanie Saul 150 Kilometer in 48 Stunden in volle Feuerwehrmontur zu laufen. Geschafft hat sie es in 39 Stunden. Der Start war am Freitag um 17 Uhr und der Zieleinlauf fand am Sonntag unter dem Applaus der Helfer der Feuerwehr Welzheim um genau 8 Uhr statt.