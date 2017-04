Welzheim/Waiblingen Die Tourismuskonzeption des Rems-Murr-Kreises

Das Wieslauftal ist ein Eldorado für Radfahrer. In Michelau gibt es nähere Informationen, was es mit der Ölmühle auf sich hat. Foto: Schneider / ZVW

Welzheim/Waiblingen. Die interkommunale Gartenschau 2019 steht im Mittelpunkt der Tourismuskonzeption des Rems-Murr-Kreises. Bis in zwei Jahren sollen Rad- und Wanderwege an Rems und Murr sowie im Schwäbischen Wald in Schuss gebracht werden. Der Landkreis will im Fremdenverkehr vor allem mit Wandern und Radeln punkten.