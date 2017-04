Winnenden.

Zu einem Küchenbrand in einem Wohn- und Firmengebäude ist es an diesem Samstag (22.04.2017) gegen 17.30 Uhr in der Palmerstraße in Winnenden gekommen. Das Hauseigentümer-Ehepaar und ein Gast zogen sich nach ersten Recherche-Erkenntnissen Rauchgasvergiftungen zu. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte offenbar Rauch, der aus dem Erdgeschoss des Gebäudes nach draußen drang, bemerkt und die Feuerwehr verständigt sowie die Leute im Haus per Klingel "wachgerüttelt". Die Ursache des eher kleineren Feuers, das aber zu einer gehörigen Rauchentwicklung führte, ist noch unklar. Das Feuer soll im Bereich des in die Küchenzeile eingebauten Mülleimers beziehungsweise der Spülmaschine ausgebrochen sein, hieß es vor Ort. Bald stellen wir eine Fotogalerie online.