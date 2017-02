Winnenden Kärcher mit neuem Rekordumsatz

Video: Kärcher-Chef Hartmut Jenner erklärt die neue Hochdruckpistole.

„Wir haben unser Planziel erreicht“, sagte Jenner. „Wir haben vor allem im November und Dezember gut abgeschnitten.“ Auch die Währungsturbulenzen haben das Ergebnis beeinflusst. „Der Euro war 2016 stark und ist erst zum Ende schwächer geworden“, erklärt Jenner. Rechnet man die Währungseinflüsse heraus, liegt das Wachstum im vergangenen Jahr sogar bei sieben Prozent.

„Wichtig für uns: Wir sind stärker gewachsen als der Weltmarkt für Reinigungstechnik“, sagt der Kärcher-Chef. „Der Weltmarkt ist höchstens um 2,5 Prozent gewachsen. Wir waren doppelt so stark.“ Sehr gut lief das Geschäft in Asien und in Europa. Russland und Brasilien, die Sorgenkinder im Jahr 2015, haben sich inzwischen erholt. Schwächer war der arabische Raum. In den USA dagegen hat Kärcher seine Ziele nicht erreicht, so Jenner.

Die USA sind zweitwichtigster Markt

Die USA sind für Kärcher der zweitwichtigste Markt. Kärcher hat dort mehrere Standorte und rund 1100 Mitarbeiter, der Hauptsitz ist in Denver. Das größte Kärcher-Gebäude überhaupt mit 60 000 Quadratmetern – eine Fläche so groß wie das ehemalige Pfleiderer-Areal am Winnender Bahnhof – steht in Arkansas. Und Kärcher hat eine Fabrik in Mexiko. Genauer gesagt in einer grenznahen zollfreien Sonderwirtschaftszone, aus der Waren nur in die USA ausgeführt werden dürfen.

Nun lehnt aber der neue amerikanische Präsident Donald Trump den Freihandel ab und zieht gegen Produktionsverlagerungen von Firmen nach Mexiko zu Felde. Ist Trump nun auch ein Problem für Kärcher? Hartmut Jenner bleibt gelassen: „Das wird eine andere Art von Politik. Aber es ist noch zu früh, um die Signale richtig zu deuten.“ Er verweist darauf, dass 70 Prozent der in den USA produzierten Kärcher-Geräte im Land bleiben. Außerdem habe Kärcher in den USA genügend Flächen zur Verfügung, um auf Veränderungen reagieren zu können. Jenner: „Wir lassen uns nicht verrückt machen.“

"Freier Handel hat viele Vorteile gebracht"

Trump steht für die wachsende Kritik an der Globalisierung, dem weltweiten Austausch von Menschen, von Gütern und Dienstleistungen. „Wir schaffen es bisher nicht, den Mehrwert der Globalisierung zu verdeutlichen“, sagt Jenner selbstkritisch. Dabei habe der freie Handel den Menschen Vorteile gebracht: die geringe Arbeitslosigkeit oder dass viele Güter erschwinglich geworden sind, weil sie nicht mehr mit den Kosten für Zölle und andere Handelshindernisse belastet werden.

Und die Globalisierung hält auch bei Kärcher die Jobmaschine am Laufen – auch in Winnenden und Schwaikheim. 11 862 Mitarbeiter zählte Kärcher Ende 2016 auf der ganzen Welt. Ein Plus von 529 Personen. 2657 Menschen arbeiten für Kärcher in Winnenden (plus 48) und 270 in Schwaikheim (plus 13). In Winnenden wird für sieben Millionen Euro ein neues Gebäude errichtet. Hier werden künftig Waschanlagen getestet. Außerdem entstehen weitere Büros für 220 Mitarbeiter. In Schwaikheim wird eine Million Euro investiert.

20 000 Bewerber am Standort Winnenden

Kärcher wird auch in diesem Jahr weitere Mitarbeiter einstellen, vor allem für neue digitale Produkte. „Wir haben viele Ideen, jetzt geht es an die Umsetzung“, sagt Jenner. Einzelheiten werden aber noch nicht verraten.

Auf eine Zahl ist Jenner besonders stolz: 20 000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr allein am Standort Winnenden für einen Job bei Kärcher beworben. „Wir haben viel in die Marke investiert“, sagt Jenner, „das zahlt sich jetzt aus.“