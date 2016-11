Winnenden S-Bahn verkehrt wieder

Wie der VVS soeben (Sonntag, 13.11., 9.20 Uhr) mitteilt, verkehren die S-Bahnen und Züge zwischen Winnenden und Backnang wieder planmäßig.

Aufgrund eines Polizeieinsatzes am Gleis zwischen Winnenden und Backnang war es am Morgen auf der S-Bahn Linie S3 und Regionalbahnlinie R3 zu Verspätungen und Teilausfällen gekommen (wir haben berichtet). Die S-Bahnen der Linie S3 endeten vorzeitig in Winnenden und fuhren wieder in die Gegenrichtung. Es verkehrte ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Winnenden und Backnang. Die Polizei teilte auf Anfrage mit, es liege ein Personenschaden vor. Die Rede war von einem Notarzteinsatz. Näheres berichtet die Polizei im Lauf des Tages, sobald gesicherte Informationen vorliegen.