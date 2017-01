Winterbach Die Flächen für die Windräder sind frei

Video: Valerie Hinrichs, Projektleiterin der EnBW erläutert die Baustelle Windpark Goldboden.

Von der Kaiserstraße aus, die am Goldboden von Manolzweiler Richtung Südosten verläuft, ist eine der großen Lichtungen zu sehen, die für den Windpark der EnBW geschlagen wurden. Eines, das östlichste der drei Windräder, wird hier nahe der Straße stehen. Die anderen beiden gerodeten Flächen liegen am Waldweg, der etwas südlich, parallel zur Kaiserstraße, verläuft. Insgesamt rund 2,3 Hektar Wald sind dafür dauerhaft gefallen, dazu weitere 0,2 Hektar, die wieder aufgeforstet werden, sobald die Windräder stehen. Gerodet hat die Flächen der Landesbetrieb ForstBW, von dem der Energieversorger sie gepachtet hat. Jetzt arbeiten bei klirrender Kälte am verschneiten Goldboden Bagger und Bulldozer und verschieben die Erde.

Bis August sollen alle Anlagen fertig dastehen

Das Gelände muss an den Standorten, die am Hang liegen, modelliert und eingeebnet werden. Einerseits für die Windräder und ihre Fundamente, andererseits als Stellfläche für den Kran, der für den Aufbau der Anlagen nötig ist, erklärt Tobias Borde. Der EnBW-Projektleiter steht im Baustellenbüro, einem Container einige hundert Meter von den Lichtungen im Wald entfernt, vor den Plänen für den Windpark. Darauf zeigt er: Größtenteils kann die EnBW die vorhandenen Wege für die Anlieferung der Bauteile nutzen. Für das Windrad direkt an der Kaiserstraße wurde eine kurze Schneise in den Wald geschlagen, um einen Schotterweg anzulegen. Auf der anderen Seite musste der bestehende Waldweg lediglich teilweise leicht verbreitert werden, damit der Schwertransport um die Kurve kommt, und dass die geforderten Rettungswege für die Baustelle vorhanden sind.

Die Rotorblätter transportiert ein 75 Meter langer Schwerlastzug

164 Meter Nabenhöhe, 131 Meter Rotordurchmesser und damit eine Gesamthöhe von rund 230 Metern – das sind die gigantischen Ausmaße der geplanten Windkraftanlagen in Zahlen. Für den Transport der Rotorblätter ist ein 75 Meter langer Schwerlastzug notwendig. Ein Blatt wiegt elf Tonnen – was gegenüber der Gondel mit dem Maschinenhaus noch gar nicht viel ist: Sie ist mit rund 60 Tonnen das schwerste Einzelteil, das angeliefert wird. Das Fundament und der untere Teil des Windradturms werden aus Betonfertigbausteinen zusammengesetzt, die oberen Abschnitte des Turms aus Stahlteilen.

Bis wirklich etwas von den Windkraftanlagen zu sehen ist, dauert es jedoch noch einige Wochen, so Tobias Borde. „Stand heute kommt die Firma für den Bau der Fundamente im März“, sagt er. Bis August sollen alle Anlagen fertig dastehen. Für Ende September ist die Inbetriebnahme geplant.