Winterbach Fahrzeug schanzt auf die B 29

Pkw kam nach Unfall in der Ostlandstraße auf der B 29 zum liegen. Foto: Benjamin Beytekin

Die B 29 bei Winterbach ist seit etwa 19.50 Uhr in Fahrtrichtung Aalen voll gesperrt, nachdem ein Autofahrer in der scharfen Linkskurve der Ostlandstraße aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Fahrzeug geradeaus gefahren war und über das Geländer auf die B 29 geschanzt ist. Das Fahrzeug hat sich überschlagen und ist auf der B 29 gelandet. Der Fahrer, der aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und beim Eintreffen der Rettungskräfte im Straßengraben lag, dürfte ersten Angaben der Polizei schwer verletzt worden sein. Andere Fahrzeugteilnehmer wurden in den Unfall nicht involviert.