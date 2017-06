Winterbach Goldboden: Pfähle für die Windräder liegen bereit

Video: Michael Soukoup, Teamleiter der Projektentwicklung der EnBW zum Zwischenstand an der Baustelle für den Windpark Goldboden in Winterbach.

Die mächtigen Betonpfähle liegen am Standort für Windkraftanlage 2 bereit, an der mittleren der drei des Windparks Goldboden. Sie sind zwischen 15 und 16 Meter lang und 40 mal 40 Zentimeter dick. Auf der weiten, eingeebneten Fläche, auf der später der Kran zur Montage stehen wird, wartete am Montag auch schon die Ramme auf ihren Einsatz, die die Pfähle in den Boden treiben soll. Die Maschine schafft im Schnitt etwa einen pro Stunde. Für zwei der Windkraftanlagen sind jeweils 54 Betonpfähle nötig, die in zwei Kreisen angeordnet sind.

Fünf Probepfähle kommen schon an diesem Dienstag in den Boden. Mit ihnen soll, wie EnBW-Projektleiter Tobias Borde erklärt, eine „dynamische Probebelastung“ vorgenommen werden. Das habe der Prüfstatiker zur Auflage gemacht.

Endgültige Baufreigabe fehlt noch

Es geht um einen entscheidenden Punkt für das Projekt. Denn noch fehlt der EnBW die endgültige Baufreigabe für zwei der Anlagen. Weil sie auf einem Untergrund stehen sollen, der zu Rutschungen neigt, dem sogenannten Knollenmergel, sollen die Pfähle die Anlagen in tieferliegenden, festeren Erdschichten verankern. Dazu braucht die EnBW das Gutachten eines Prüfstatikers, der bescheinigt, dass die Berechnungen zur Statik, die im Genehmigungsverfahren eingereicht wurden, stimmig sind. Erst dann kann das Landratsamt die Baufreigabe vollends erteilen. Projektleiter Tobias Borde hat aber keinen Zweifel: „Wir gehen davon aus, dass das Ergebnis den Berechnungen entspricht.“ Man habe den Untergrund vorher ausreichend untersucht.

Für Bauablauf auf komplette Freigabe warten

Für eine Windkraftanlage hat die EnBW laut Tobias Borde schon die komplette Baufreigabe: die westlichste der drei, die am Goldboden unterhalb der Kaiserstraße beziehungsweise der Kreisstraße 1209 aufgereiht stehen sollen. Für diesen einen Standort sind keine Pfahlgründungen nötig. Dort könnte also bereits jetzt das Fundament für den Windradturm hergestellt werden. Vom Bauablauf, so erklärt Tobias Borde, sei es aber sinnvoller, auf die Baufreigabe der beiden anderen Anlagen zu warten, damit die Fundamentarbeiten in einem Rutsch erledigt werden können.

Gerodeter Wald jetzt feste Schotterfläche

Für den Bau der drei Windräder wurden laut EnBW am Goldboden bereits im Dezember 2016 rund 2,9 Hektar Wald gerodet. Der größte Teil davon ist jetzt eine feste Schotterfläche, auf der bald der Kran stehen wird, der die Einzelzeile der Windräder in die Höhe hievt. Außerdem gibt es breite Rampen und Zufahrtswege, wobei die EnBW dazu größtenteils den bereits vorhandenen Waldweg nutzen kann.

Stehen die Windräder, so erklärt Michael Soukup, Teamleiter in der Projektentwicklung der EnBW, dann wird ein Teil der gerodeten und geschotterten Flächen gleich wieder zurückgebaut, mit Erde bedeckt und bepflanzt, insgesamt etwa ein halber Hektar. 1,8 Hektar sollen nach Angaben der EnBW dann noch durch die drei Windräder und ihre Fundamente versiegelt bleiben. Weitere 0,6 Hektar bleiben in Form von Wegeflächen oder Böschungen frei.

Fundamente aus dickem Stahlbeton

Außer den Pfählen bestehen die Fundamente aus mehrere Meter dickem Stahlbeton. Erst danach beginnt der Aufbau der eigentlichen Windkraftanlagen. Projektleiter Tobias Borde, rechnet, wenn alles im Zeitplan weiter gut läuft, damit, dass Ende Juli, Anfang August die ersten Teile angeliefert und montiert werden könnten.

Die folgenden Schritte kommen schnell

Und dann geht es ziemlich schnell: Zunächst kommen die Betonteile, aus denen der Turm bis in etwa 100 Meter Höhe aufgebaut wird. Dann geht es mit Stahlteilen bis zur Nabenhöhe von 164 Metern weiter. Zuletzt kommen das Maschinenhaus und die drei Rotorblätter, für die gigantische Schwertransporte notwendig sein werden. Das Maschinenhaus ist mit rund 60 Tonnen Gewicht das schwerste einzelne Bauteil. Eine Herausforderung sind aber vor allem die mehr als 65 Meter langen Rotorblätter. Die EnBW muss dazu Sattelzüge mit einer Gesamtlänge von 75 Metern über die Straßen zum Goldboden bewegen. Die Route wird voraussichtlich aus Richtung Esslingen herführen, die Genehmigung dafür steht aber noch aus.

Im September, so ist der feste Zeitplan der EnBW sollen sich alle drei Rotoren drehen und die Windräder Strom liefern. „Das kriegen wir, Stand heute hin“, sagt Tobias Borde.

Investition von 18,4 Millionen Euro Erstmals nennt die EnBW inzwischen auch eine genaue Zahl zu den Baukosten für den Windpark Goldboden. Der Konzern investiert laut Sprecherin Dagmar Jordan 18,4 Millionen Euro. Zum Vorwurf der Windparkgegner, das Vorhaben sei unwirtschaftlich, sagt Michael Soukup, Teamleiter Projektentwicklung: Die Windmessungen per Laser-Verfahren über ein Jahr hätten ergeben: Auf Nabenhöhe der Anlagen seien im Schnitt Windgeschwindigkeiten von sechs Meter pro Sekunde gegeben. Sprich, es sei „genügend Wind vorhanden“.