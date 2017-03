Backnang Mord im China-Restaurant jährt sich zum ersten Mal

Backnang. Der Morgen des 4. März 2016 ist noch so präsent , als wäre es gestern gewesen: Die Nachricht vom Mord an der Geschäftsführerin der Asien-Perle, Aie Wu, hatte ganz Backnang aufgewühlt. Zwei Tatverdächtige sitzen seit November in U-Haft. Der jüngste Sohn des Opfers, Hong Tang, erinnert sich noch genau an den Tag, an dem er vom Tod seiner Mutter erfuhr.

„Wollen Sie mich verarschen?“ – das waren die ersten Worte, die Hong Tang über die Lippen brachte, als die Polizei ihn am 4. März 2016 aus dem Bett holte und ihm die grauenvolle Nachricht überbrachte. „Es war um die Mittagszeit, ich habe noch geschlafen. Die Beamten kamen in die Wohnung und wollten sie durchsuchen.“ Als der 23-Jährige aus dem Bett aufstand und sich auf eine Bank setzte, kamen ihm die Worte des Polizisten nicht real vor: „Ich stand völlig unter Schock.“

Fassungslos war auch sein älterer Bruder Jian Wang (30). „Für ihn war es noch viel schlimmer“, merkt Tang an, denn: „Er war direkt vor Ort, kurz bevor die Polizei eintraf.“ Sein Bruder fungiert als Geschäftsführer der Asien-Perle. „Meine Mutter war in dem Alter, dass sie sich etwas zurückziehen wollte. Sie stand aber Jian zur Seite und wollte ihre Aufgaben als Geschäftsführerin nach und nach an ihn übertragen.“ Jian Wang ist vor kurzem Vater geworden, ist derzeit bei seiner Frau in Ingolstadt.

„Alle standen vor der Tür und weinten“

Aus Erzählungen seines Bruders weiß Hong Tang, dass an jenem Donnerstag alle Mitarbeiter zum Tatort kamen, als sie von diesem schrecklichen Ereignis hörten. Die Nachricht hatte sich schnell verbreitet. „Alle standen vor der Tür und weinten. Mein Bruder versuchte den Kopf zu bewahren.“ Es sei nicht einfach gewesen, nicht durchzudrehen. Auch die beiden Schwestern, 31 und 27 Jahre alt, die in Frankfurt und Paris leben, wurden auf dem schnellsten Wege informiert. „Es war alles so unfassbar.“

Viele Gäste seien hauptsächlich wegen ihr gekommen

Das Opfer, eine Buddhistin, stammte aus Wencheng in der chinesischen Provinz Zhejiang. Ihre weitläufige Familie betreibt Gaststätten in verschiedenen Ländern Europas, zudem in China. Im Jahr 1999 kam Aie Wu nach Deutschland. „Sie hat die Asien-Perle aufgebaut.“ Viele Gäste seien hauptsächlich wegen ihr gekommen. „Sie kannte so viele und hatte viele Stammgäste“, sagt Hong Tang. Der 23-Jährige hat sich im vergangenen Jahr im Stuttgarter Westen mit einem Restaurant selbstständig gemacht. „Eigentlich wollte ich nie in die Gastronomie. Das hat sich so ergeben.“ Auf die Nachfrage, ob er es nicht leichter gehabt hätte, den Gastronomiebetrieb seiner Mutter zu übernehmen, antwortet der junge Mann: „Leichter schon, aber die Örtlichkeit jetzt. . .“ Weiter spricht er nicht, senkt den Blick.

Ein Freund leitet das Restaurant

Man habe in der Familie lange überlegt, ob man das chinesisch-mongolische Restaurant nach dem Mord weiterführen, verpachten oder gar verkaufen soll. „Jian und ich konnten uns nicht vorstellen, hier direkt vor Ort zu arbeiten, nachdem was passiert ist, aber das Geschäft aufgeben wollten wir auch nicht, denn das hat unsere Mutter aufgebaut.“ Es musste eine Entscheidung her. Fast einen ganzen Monat war das Lokal geschlossen. „Mein Bruder und ich haben lange über alles gesprochen und mir ist ein Freund eingefallen, den wir gefragt haben, ob er die Asien-Perle nicht leiten möchte. Und er hat gleich zugestimmt.“

Mitgefühl und Anteilnahme der Gäste war groß

Nachdem das Restaurant wieder geöffnet hatte, seien viele Gäste gleich wieder gekommen: „Ja, sie haben Fragen gestellt, aber auch sehr viel Mitgefühl und Anteilnahme gezeigt.“ Die Erschütterung sei den Gästen anzumerken gewesen. „Für diejenigen, die meine Mutter lange und persönlich kannten, war und ist es auch sehr schwer, diese Tat nachzuvollziehen.“

Aie Wu – ein Familienmensch sei sie gewesen, war immer für alle da. „Sie war sehr gerne unter Menschen, deshalb lag ihr auch das Gastgewerbe so.“ Oft sei sie an die Tische gegangen, und habe die Gäste persönlich begrüßt: „Auch wenn sie kaum Deutsch konnte, hat sie immer versucht, sich mit allen zu verständigen.“ Sprachbegabt sei seine Mutter eigentlich nie gewesen – jetzt muss der 23-Jährige das erste Mal bei diesem Gespräch kurz lachen, bei dem Gedanken daran. „Sie fehlt uns allen sehr“, Tang wird wieder nachdenklich.