Schorndorf. Jeder Mensch bekommt ein bedingungsloses Grundeinkommen. „Sonst knallt’s.“ Ihr so betiteltes Buch stellten DM-Gründer Götz Werner und die Bestsellerautoren Weik/Friedrich 500 Besuchern in der Schorndorfer Künkelinhalle vor.

„Ich wär sofort dabei“, schwärmt danach der Mann im Foyer, „welche Partei steht dafür ein?“ – „Was halten Sie davon?“, fragt die Frau am Parkschein-Automaten und murmelt: „Also, ich weiß nicht . . .“

Das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens ist von klarer Eleganz wie Bauhaus-Architektur, von schlichter Schönheit wie ein chinesisches Haiku-Gedicht, klingt so genial simpel wie der Einfall jenes Erfinders, der damals zu seinen Kumpels sagte: „Machen wir die Ecken weg, dann rollt’s.“ Aber funktioniert es wirklich? Riesenbegeisterung. Riesenzweifel.

Eine Steuer ersetzt 40 bisherige Steuern

Dies ist, in einer Nuss-Schale, was Götz Werner, milliardenschwerer Unternehmer, Gründer der Drogeriemarktkette DM, und die Remstäler Wirtschaftsbuchautoren Marc Friedrich und Matthias Weik präsentieren – erstens: Durch die Digitalisierung werden viele von uns arbeitslos, weil Rechner und Roboter uns ersetzen. Zweitens: Deshalb brauchen wir alle ein bedingungsloses Grundeinkommen. Drittens: Der Staat finanziert das, indem er nicht wie bisher 40 Steuern erhebt – Lohnsteuer, Gewerbesteuer, Tabaksteuer und und und –, sondern eine einzige: eine Konsumsteuer.

Weniger Arbeit

Erstens: Digitalisierung

„Die neue industrielle Revolution wird alles auf den Kopf stellen“, sagt Matthias Weik: Fabriken in China, die einst mit 15 000 Mitarbeitern produzierten, schaffen heute dasselbe mit einem Zehntel des Personals plus Maschinen. Wände, die wir heute mauern, kommen übermorgen aus dem 3-D-Drucker. Noch scannt eine Supermarktkassiererin die Warenpreise ein: wie altmodisch. Wozu noch Lkw-Fahrer, wenn die Lastwagen künftig alleine fahren? „Es wird jede Branche treffen, wirklich jede.“ Laut einer UN-Studie werden in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren 50 bis 75 Prozent aller derzeitigen Arbeitsplätze wegfallen.

"Den Großeltern gegenüber arbeitslos"

Nun gut, neue könnten entstehen. Aber so viele wie bisher? Wohl kaum. Schon heute sind wir „gegenüber unseren Großeltern ein Stück weit alle arbeitslos“, sagt Götz Werner, Jahrgang 1944. „Als ich anfing, galt noch die 45-Stunden-Woche.“ Wirtschaftshistoriker schätzen, dass sich die Arbeitsstunden pro Kopf seit 1900 halbiert haben.

Schrecklich? Nein, sagt Werner, gut so. Den Lustschauder-Effekt seiner nächsten Worte kostet er voll aus: „Aufgabe der Wirtschaft ist es, die Menschen von der Arbeit zu befreien! Aufgabe der Wirtschaft ist es, paradiesische Zustände herzustellen. Nicht Arbeitsplätze zu schaffen, sondern Arbeitsplätze abzuschaffen. Damit die Menschen endlich machen, was sie wollen, statt machen zu müssen, was sie sollen.“

Menschenrecht

Zweitens: Grundeinkommen

Ein bedingungsloses Grundeinkommen als „Menschenrecht“ nach Artikel 1 des Grundgesetzes, ein Betrag, der ein „bescheidenes, aber menschenwürdiges Leben“ ermöglicht: „Und das kriegen Sie Ihr ganzes Leben“, sagt Götz Werner. Wer mehr will, „muss fleißig arbeiten“.

Denn so, wie es ist, kann es nicht bleiben, schreiben die Autoren im Buch: Dass Menschen malochen, dafür nicht genug Geld zum Leben bekommen und deshalb als „Aufstocker“ Hartz IV brauchen, sei „im Grunde staatlich geförderte Lohndrückerei“. Gäbe es dagegen ein Grundeinkommen, müssten „alle, deren Geschäftsmodelle auf Hungerlöhnen basieren, sich warm anziehen. Entweder verschwinden sie mangels Mitarbeitern ganz schnell vom Markt, oder sie müssen deutlich besser zahlen“; oder „ganz fix automatisieren.“ Auf der Bühne spinnt Werner das noch etwas knackiger aus: Das Grundeinkommen würde verhindern, dass Menschen knechten für kleines Geld und Panik kriegen, wenn „der Kühlschrank komische Geräusche macht“.

Überbürokratisierte Transferleistungen entfallen

Jeder erhält ein Grundeinkommen – dafür fallen „überbürokratisierte Transferleistungen“ weg, sagt Marc Friedrich: vom Arbeitslosen- über Wohngeld bis zu Hartz IV, mitsamt dem riesenhaften, teuren bürokratischen Apparat, der dieses ganze kafkaesk undurchschaubare System verwaltet.

Die Autoren kennen natürlich die gängige Gegenrechnung der Kritiker: 1000 Euro im Monat für jeden, das ergäbe bei 81 Millionen Einwohnern der Bundesrepublik eine knappe Billion Euro pro Jahr; eine Zahl mit zwölf Nullen. Aber Moment: Das sogenannte Sozialbudget, die Summe der staatlichen und privaten Sozialleistungen, liegt derzeit auch bei etwa 900 Milliarden.

„Ein Mensch ist noch nicht viel, wenn er warm wohnt und satt zu essen hat. Aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, damit die bessere Natur sich in ihm regt“: Dies schrieb Friedrich Schiller 1792. Er formulierte damit, sagt Götz Werner, den „Gencode des bedingungslosen Grundeinkommens“.