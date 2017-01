VfB Stuttgart Stuttgart verpflichtet Mittelfeldspieler Ofori

Stuttgart.

Ebenezer Ofori wechselt vom schwedischen Verein AIK Solna zum VfB Stuttgart und unterschreibt einen Vertrag bis 2020. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler, der auch als linker Verteidiger eingesetzt werden kann, nimmt derzeit mit der ghanaischen Nationalmannschaft am Afrika-Cup in Gabun teil und wird nach Beendigung des Turnieres zu seiner neuen Mannschaft stoßen.



Seit seinem Wechsel vom ghanaischen Club New Edubiase United nach Schweden zur Spielzeit 2013/2014 absolvierte Ebenezer Ofori 101 Pflichtspiele für AIK Solna. Beim VfB trägt der 1,72 Meter große Linksfuß künftig das Trikot mit der Rückennummer 22.