Fellbach Ein Rottweiler beißt zu

Der Hund sei bisher noch nie in dieser Richtung aufgefallen, teilte die Polizei nach dem Vorfall am Montagabend mit. Der Mann war mit dem Hund, der seiner Bekannten gehört, in den Weinbergen in der Nähe des Gotthilf-Volzer-Wegs in Fellbach spazieren gewesen.

Der Hund biss mehrfach kräftig zu

Offenbar hat der Mann zunächst mit dem etwa ein Jahr alten Tier gespielt und getobt. Das Spiel fand ein jähes Ende, denn plötzlich biss der Hund kräftig und mehrfach zu. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an Armen und Beinen. Ein Anwohner hörte die Hilfeschreie des Mannes, rannte herbei und schaffte es, den Verletzten ins Auto zu retten. Der Hund beruhigte sich unterdessen und ließ sich an einem Baum anleinen. Später brachte die Polizei den Hund der Besitzerin zurück.

Immer wieder fallen speziell Rottweiler als aggressive Angreifer auf. Mitte März hat ein solcher Hund ein sechsjähriges Mädchen im Saalekreis schwer verletzt. Sogar schwerste Verletzungen erlitt ein Kleinkind nach einer Attacke eines Rottweilers in Duisburg; dieser Fall liegt allerdings schon fast zwei Jahre zurück.

Fühlte sich der Hund beim Spielen bedroht?

Rottweiler gelten in Baden-Württemberg nicht als - mögliche - Kampfhunde. Ohnehin ist der Begriff „Kampfhund“ mit Vorsicht zu gebrauchen. „Ein Hund wird nur dann zum Kampfhund, wenn man einen Kampfhund aus ihm macht“, sagt Markus Daiß, der Vorsitzende der Rettungshundestaffel Rems-Murr.

Er kennt den Fellbacher Fall auch nur aus Berichten, weshalb er nicht beurteilen möchte, wo genau der Fehler lag. Möglich wäre, dass der Hund sich beim Spielen bedroht gefühlt hat, es in seiner Erziehung zu Fehlern gekommen ist oder er schlicht die Rangfolge klären wollte.

Erziehung ist das A und O

Grundsätzlich gilt, so Markus Daiß: Die richtige Erziehung eines Hundes von Anfang an ist das A und O. „Dann kann ein Rottweiler ein ganz lieber Familienhund werden.“ Nur muss er von Anfang an lernen, wer der Chef ist und welche Regeln gelten, und das konsequent.

Hundebesitzer könnten beim Anblick des niedlichen kleinen Welpens dazu neigen, dem süßen Rotti zu viel durchgehen zu lassen – was sich später rächt. Ein Rottweiler entwickelt sich zu einem „Kraftpaket“ und kann um die 50 Kilo schwer werden. „Das ist eine enorme Kraft, die einem da entgegenkommt“, sagt Markus Daiß.

Welche Rasse ist für mich geeignet

Er hält es für ein Problem, dass Hundehalter nicht eine Art Führerschein ablegen und Kenntnisse über richtigen Umgang und Erziehung des Tieres nachweisen müssen. „Viele informieren sich nicht früh genug. Ich muss mir vorher überlegen, welche Rasse ist für mich geeignet“, so Markus Daiß.

Kein Geheimnis ist, dass manche Hundehalter sich gezielt eindrucksvolle Tiere anschaffen, um sich Respekt zu verschaffen, vielleicht sogar anderen Angst einzujagen.

"Bissige Hunde müssen einen Maulkorb tragen"

Wie es nun mit dem bissigen Fellbacher Rottweiler weitergeht, ist offen. Die Polizei hat das Ordnungsamt Remshalden über den Vorfall informiert, wohl weil die Besitzerin des Rottweilers dort ihren Wohnsitz hat. Von dort war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu dem Fall zu erhalten.

Wohl aber von Dr. Stephan Betz vom Veterinäramt des Landratsamts Rems-Murr: „Bissige Hunde müssen einen Maulkorb tragen.“ Laut Polizei ist der Rottweiler am Montagabend in Fellbach zum ersten Mal auf diese Weise aufgefallen. Also dürfte er bisher nicht als „bissig“ eingestuft und deshalb vor dem Vorfall nicht mit Maulkorb-Zwang belegt worden sein.

Zunächst gilt die „Unschuldsvermutung“

In einer Verwaltungsvorschrift zur Polizeiverordnung „über das Halten gefährlicher Hunde“ sind die Details haarklein geregelt: „Ein Hund ist in der Regel als bissig anzusehen, wenn er eine Person oder ein Haustier gebissen hat und es sich hierbei nicht nur um eine Reaktion auf einen Angriff oder um ein bewusst herausgefordertes Verhalten handelt.“

Ein Rottweiler gilt nicht als gefährlich, nur weil er ein Rottweiler ist. Es kommt auf sein Verhalten an. Zunächst gilt die „Unschuldsvermutung“, erklärt Stephan Betz. Nach einer Beißattacke, wie jetzt in Fellbach, kommt die Ortspolizeibehörde ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es nun, die Gefährlichkeit des Hundes einzuschätzen.

Rottweiler zählen nicht zu den Kampfhunderassen

Die Ortspolizeibehörden sind in der Regel bei den Städten und Gemeinden angesiedelt. Polizeihundeführer unterstützen die Behörden bei der Einschätzung, ob von einem Hund eine Gefahr ausgeht oder nicht. Tierärztliche Sachverständige des Veterinäramts nehmen zudem bei Bedarf Stellung.

Bei Hunderassen, die Kampfhunde-Eigenschaften aufweisen können, läuft es etwas anders ab. Rottweiler zählen nicht zu den Kampfhunderassen. Halter dieser Rassen müssen ihr Tier zur Prüfung vorführen, sofern sie erreichen wollen, dass ihr Hund nicht als Kampfhund gelistet wird. In solchen Fällen checkt das Veterinäramt zusammen mit der Polizeihundestaffel Schorndorf auf deren Gelände, ob eine übersteigerte Aggressivität vorliegt.