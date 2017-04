Waiblingen Es brennt am Waiblinger Postplatz

Am Samstagabend ( 08.04. ) kam es zu einem folgenschweren Müllbrand am Alten Postplatz. Foto: Benjamin Beytekin

Waiblingen.

Ein großer Brand hat das Gebäude am Alten Postplatz in Waiblingen, in welchem sich die Zentralklinik befindet, stark in Mitleidenschaft gezogen.. Es sind fünf Patienten aus dem Gebäude gebracht und in andere Kliniken verlegt worden. Außerdem hatten sich zwei Krankenschwestern in dem Gebäude aufgehalten. Es ist niemand zu Schaden gekommen.