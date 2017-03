Waiblingen Großbrand im Bürgerzentrum

Hoher Schaden bei Brand im Bürgerzentrum am Dienstagfrüh ( 28.03. ). Foto: Benjamin Beytekin

Waiblingen. Brand in Bürgerzentrum

Am Dienstmorgen brach gegen 1.30 Uhr ein Brand beim Bürgerzentrum in Waiblingen aus. Die Löscharbeiten gestalten sich als sehr schwierig und dauern zur Stunde (Stand 7.30 Uhr) noch an. Das Ende ist noch nicht absehbar.

Die Feuerwehr aus Waiblingen wird durch die Fellbacher Wehr unterstützt, beide befinden sich im Großeinsatz. Mit Stand 3 Uhr befanden sich mehr als 70 Einsatzkräfte der Wehren mit 14 Fahrzeugen, einschließlich einer Drehleiter im Löscheinsatz.

Rund um den Brandort An der Talaue sowie der Alten Bundesstraße bestehen durch die Löscharbeiten Verkehrsbehinderungen. Die Straßen sind zwar einspurig befahrbar aber überlastet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu meiden und zu umfahren.

Die Feuerwehr bittet für die Wohngebiete Korber Höhe, Galgenberg und Oberer Rosberg die Fenster wegen starker Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen wohl im Bereich der Abfallcontainer am Lieferanteneingang unweit der Hausmeisterwohnung aus. Danach ging es auf das Dach über, wo es sich in der Dachkonstruktion samt Dämmung ausbreitete. Aufgrund der Kupfereindeckung und der damit einhergehenden Hitzestauung gestalten sich die Löscharbeiten als sehr schwierig.

Der Hausmeister sowie seine Ehefrau konnten ihre Wohnung im Bürgerzentrum rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Ursachenforschung wird durch die Kriminalpolizei samt Kriminaltechnikern betrieben, sobald es die Löscharbeiten zulassen.

Es muss von einem immensen Sachschaden ausgegangen werden, der noch nicht beziffert werden kann.