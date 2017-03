Winnenden Rems-Murr-Kliniken: Infoveranstaltung für Bürger

Kliniken-Geschäftsführer Dr. Marc Nickel präsentiert die neue Medizinkonzeption für die beiden Krankenhäuser in Winnenden und Schorndorf. Foto: Habermann/ZVW

Winnenden.Die Rems-Murr-Kliniken stellen ab Mittwoch (29.3.) in Informationsveranstaltungen interessierten Bürgern ihre neue Medizinkonzeption vor. Die erste der vier geplanten Veranstaltungen findet in Winnenden statt. Weitere Infoabende sind in Waiblingen, Schorndorf und Backnang geplant.