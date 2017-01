Winterbach Nach tödlichem Unfall: Zeugen gesucht

Ein 80-jähriger Mann ist bei dem Unfall gestorben, fünf Menschen wurden schwer verletzt. Gegen 17.15 Uhr am Sonntag war ein 81-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Wagen zuerst in die Mittelleitplanke und dann gegen einen rechts neben ihm fahrenden VW geprallt. Beide Autos gerieten anschließend rechts in die Leitplanke und rissen dort einige Meter der Stahlschutzplanke aus ihrer Verankerung. Ein Leitplankenteil bohrte sich seitlich in den Ford. Der auf dem Rücksitz im Ford mitfahrende 80-Jährige wurde von der Leitplanke getroffen und tödlich verletzt. Zwei 63 und 83 Jahre alten Mitfahrerinnen im Ford, der 32-jährige Fahrer des VW und sein 23 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen.

Die Polizei hat bereits mit einigen Zeugen gesprochen. Deren Angaben zufolge überholte wohl der Ford den VW, als es zum Unfall kam. Zudem hat wohl der VW-Fahrer vorher schon vor dem Ford überholt und ist danach wieder nach rechts eingeschert, berichtet die Polizei. Die Unfallstelle war rund vier Stunden gesperrt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 42 000 Euro.

Nun sucht die Polizei zur Klärung der näheren Umstände, die zum Unfall geführt haben, weitere Zeugen. Insbesondere sind Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrverlauf und Fahrverhalten der beiden beteiligten Autofahrer unmittelbar vor dem Unfall machen können. Die beiden waren zum einen mit einem grauen Ford C-Max mit WN- Kennzeichen und zum anderen mit einem weißen VW Scirocco mit BK-Kennzeichen in Richtung Stuttgart unterwegs. Wem ist eines der beiden Fahrzeuge vor dem Unfall aufgefallen? Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Aalen, Telefon 07904/ 94260.