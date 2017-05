Winterbach Windkraftgegner klagen für Baustopp am Goldboden

Winterbach.

Noch Anfang Mai wird am Verwaltungsgericht Stuttgart eine Entscheidung erwartet: Die Bürgerinitiative "Pro Schurwald" einen Eilantrag gegen den Windpark der EnBW am Goldboden eingereicht. Damit will die Initiative einen Baustopp erreichen. Am Goldboden wird bereits seit Längerem gebaut. Schon Ende 2016 fielen rund 2,5 Hektar Wald, um Platz für die drei Windräder zu schaffen. Derzeit wird der Baugrund für die Fundamente vorbereitet.