Gericht kippt Quarantänepflicht für die "Kontaktperson einer Kontaktperson" in Baden-Württemberg

Das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim hat am Mittwoch (17.03.) verkündet, dass es die Quarantänepflicht für die "Kontaktperson einer Kontaktperson" aufhebt. Ein Ehepaar mit drei schulpflichtigen Kindern hatte dagegen geklagt.

Bisher galt die Regel: Muss sich eine Kontaktperson der Kategorie I oder eine Kontaktperson der Kategorie Cluster-Schüler nach einem Kontakt mit einer Person in Quarantäne begeben, die mit einer Virusvariante infiziert war, müssen auch deren Haushaltsangehörige in Quarantäne - sprich die "Kontaktperson der Kontaktperson". Das Ehepaar empfand diese Regelung als unverhältnismäßig, da etwa bei einer 25-köpfigen Schulklasse bei nur einem mit der Virusmutation infizierten Schüler rund 100 Kontaktpersonen der restlichen 24 Schüler in Quarantäne müssten.

Der 1. Senat des Verwaltungsgerichtshof sah für die Quarantänepflicht keine gesetzliche Grundlage. Außerdem habe die Landesregierung in der Verhandlung keine Argumente geliefert, die die Aufrechterhaltung dieser Regeln gerechtfertigt hätten. Der Beschluss des Gerichts ist unanfechtbar und gilt für ganz Baden-Württemberg.