Nosferatu-Spinne: Schon fast 10.000 Sichtungen in Baden-Württemberg

Die aus dem Mittelmeergebiet stammende Nosferatu-Spinne hat sich nahezu deutschlandweit mit klarem Schwerpunkt im Südwesten ausgebreitet. Das teilte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) in einer Pressemitteilung mit.

Art wurde in Deutschland erstmals 2005 entdeckt

Knapp 10.000 der insgesamt fast 16.000 Sichtungen stammen aus Baden-Württemberg. Das zeigen erste Ergebnisse des Meldeaufrufs vom NABU und des Beobachtungsportals naturgucker. Besonders viele Meldungen kommen dabei aus den Regionen Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg sowie dem Großraum Stuttgart. „Dank der regen Beteiligung der Bevölkerung haben wir schon jetzt einen echten Wissenszuwachs, was die Verbreitung angeht“, berichtet Spinnenfachmann Robert Pfeifle vom NABU Baden-Württemberg. Der zur Familie der Kräuseljagdspinnen gehörende Achtbeiner ist demnach so gut wie flächendeckend in Baden-Württemberg vertreten, mit einzelnen Lücken in Ostwürttemberg, Heilbronn-Franken, dem Schwarzwald, Donau-Iller sowie Bodensee-Oberschwaben.

Die wärmeliebende Nosferatu-Spinne kommt hierzulande fast ausschließlich in und an Gebäuden vor. In Deutschland wurde die Art erstmals 2005 in Freiburg im Breisgau entdeckt. Seitdem hat sie sich, wahrscheinlich mit Hilfe des Güter- und Warenverkehrs, vor allem entlang von Rhein und Neckar ausgebreitet. Bis Sommer 2022 waren bei naturgucker 500 Beobachtungen registriert, nach dem NABU-Meldeaufruf sind es inzwischen über 16.000. „Jede weitere Beobachtung hilft uns dabei, mehr über die Ausbreitung dieser Art zu wissen. Wer eine Spinne entdeckt, sollte möglichst auch ein Foto machen. So lässt sich eine Sichtung sicher belegen“, so Pfeifle.

Spinne beißt nur selten

Mit einer Körperlänge von ein bis zwei und einer Beinspannweite von etwa fünf Zentimetern zählt die Nosferatu-Spinne zusammen mit der Hauswinkelspinne zu den größten gebäudebewohnenden Spinnenarten. Ihren Namen verdankt sie der charakteristischen Zeichnung auf ihrem Rücken, die an die gleichnamige Filmfigur Nosferatu erinnert. Sie kann spürbar zubeißen, tut das aber nur sehr selten bei direkter Bedrohung. Die Folgen eines Bisses für den Menschen sind in der Regel, wenn keine Allergie vorliegt, ähnlich wie bei einem Bienen- oder Wespenstich. Als nächtlicher Jäger hält sie im Haus den Bestand an Fliegen und anderen Insekten klein. Wer in der Wohnung ein Exemplar findet, kann es, genau wie andere Spinnen auch, nach draußen setzen: „Ein ausreichend großes Gefäß über sie stülpen, einen dünnen Karton zwischen Untergrund und Glas schieben und die Spinne sicher nach draußen befördern“, ist die Empfehlung des NABU-Fachmanns.