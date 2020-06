Eine Entenfamilie steht zusammen. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild © Armin Weigel

Entenfamilie auf der Überholspur: Die Polizei hat auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) eine Ente samt ihrer Küken eingesammelt. Die Entenfamilie sei am Vormittag auf der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen und habe für Behinderungen gesorgt, teilten die Beamten am Dienstag (02.06.) mit. Eine Polizeistreife habe die Tiere eingefangen und an einem sicheren Ort wieder freigelassen.