Rückruf bei Penny: Reis könnte erhöhte Dosis Schimmelpilz-Giftstoff enthalten

Eine Sorte Reis, der über die Supermarkt-Kette Penny verkauft wurde, könnte eine zu hohe Dosis Aflatoxin B1 enthalten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat deshalb auf lebensmittelwarnung.de einen Rückruf veröffentlicht.

Konkret geht es dabei um das Produkt "Taste of Asia - Basmati Reis" in der 1kg-Packung. Der Reis soll über Penny-Filialen auch in Baden-Württemberg vertrieben worden sein.

Was ist Aflatoxin B1?

Bei Aflatoxin B1 handelt es sich um einen Giftstoff, der von Schimmelpilzen gebildet wird. Der Giftstoff kann das menschliche Erbgut nachhaltig schädigen und wirkt karzinogen, löst also Krebs aus oder begünstigt einen Ausbruch der Krankheit.

Da die Schimmelpilze, die Aflatoxin B1 produzieren, auch Pflanzen befallen, findet man den Giftstoff laut der EU-Agentur "European Food Safety Authority" recht häufig in Lebensmitteln. Die Höchstmenge, die ein Lebensmittel enthalten darf, ist gesetzlich festgelegt.