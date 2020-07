So sieht das Konzept für das Schuljahr 2020/2021 aus

In Baden-Württemberg sollen die Schüler nach den Sommerferien wieder regulär unterrichtet werden - sofern es das Coronavirus erlaubt. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat am Mittwoch (08.07.) ihr Konzept für das Schuljahr 2020/21 vorgestellt. "Unser Konzept verfolgt das Ziel, für alle Schülerinnen und Schüler unter den gegebenen Bedingungen so viel Präsenzunterricht wie möglich zu realisieren", so Eisenmann.

Um dies zu ermöglichen, sei es notwendig, das Abstandsgebot zu den und zwischen den Schülern aufzuheben. „An die Stelle des Abstandsgebots treten Gruppen in fester Zusammensetzung. Das heißt, es müssen möglichst feste und konstante Gruppen gebildet werden. Wo immer möglich, sollte sich der Unterricht auf die reguläre Klasse oder die Lerngruppe beschränken“, so die Ministerin. So könnten bei Ansteckungen die Infektionsketten nachvollzogen und unterbrochen werden, heißt es in einer Mitteilung. Weiter werden die Abschlussprüfungen zeitlich nach hinten verlegen, "um für alle Eventualitäten von vornherein einen Puffer und zusätzliche Zeit für Unterricht und Prüfungsvorbereitung zu haben", so Eisenmann. Je nach Schulart werden die Prüfungen um drei bis vier Wochen verschoben.

Das Konzept für den Schulbetrieb im #Schuljahr 2020/2021 steht, Kultusministerin #Eisenmann hat es heute vorgestellt:

☑️Abschlussprüfungen verschoben

☑️Leitlinien für den #Fernunterricht

☑️ Lernbrücken für Förderung in den Sommerferien.

Die üblichen Hygieneregeln bestehen weiterhin. Sollte in einer Schule ein Corona-Fall auftreten, übernimmt das örtliche Gesundheitsamt in enger Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt die Einleitung entsprechender Maßnahmen zur Eindämmung eines Ausbruchs. Dabei treffen die Gesundheitsämter Einzelfallentscheidungen, die von der jeweiligen Situation an der Schule und dem Hintergrund des Falles abhängen, heißt es aus dem Kultusministerium. Für Lehrkräfte soll es freiwillige Testmöglichkeiten geben. "Es wird immer ein Restrisiko geben. Das betrifft alle Lebensbereiche und damit auch die Schulen", sagt Susanne Eisenmann.