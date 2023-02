Tübingen: Seniorin tot aus Neckar geborgen - Ermittlungen dauern an

In Tübingen ist am Sonntagnachmittag (12.02.) eine Seniorin tot im Neckar gefunden worden. Eine Zeugin hatte die leblose Person gegen 17.35 Uhr auf Höhe des Freibades entdeckt und die Polizei informiert. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die Tote wurde von Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der DLRG aus dem Wasser geborgen. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Todesursache dauern an.