Bewegungsmelder

Ein ZVW-Podcast

Im Bewegungsmelder-Podcast sprechen Peter Schwarz und Alexander Roth über wichtige Entwicklungen unserer Zeit – und darüber, was sie für die Zukunft bedeuten könnten. In der ersten Staffel dreht sich alles um Querdenker, Reichsbürger und Rechtsextremisten. Wie radikal ist der Corona-Protest? Wer führt, wer läuft mit – und warum? Was verrät uns der Blick in die Vergangenheit rechten Terrors über aktuelle Entwicklungen? Und warum ist es wichtig, ab und zu die Perspektive zu wechseln?