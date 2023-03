Überfall in Waiblingen: Zeuge nimmt Verfolgung auf und schnappt Verdächtigen

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag (26.03.) einen mutmaßlichen Handtaschenräuber an der Flucht gehindert. Nach dem Vorfall in Waiblingen sucht die Polizei weitere Zeugen.

69-Jährige stürzt und wird mitgeschleift

Zwei Frauen im Alter von 69 und 68 Jahren waren auf dem Fußweg "An der Talaue" entlangegangen. Laut Polizei war ein 22-Jähriger plötzlich vor die Frauen getreten und hatte nach der Handtasche der 69-Jährigen gegriffen. Er versuchte, ihr die Tasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche fest und stürzte zu Boden. Weil der 22-Jährige aber weiter an der Tasche zog, wurde die Frau einige Meter mitgeschleift. Schließlich gelang es dem Täter doch, die Tasche an sich zu reißen. Er flüchtete in Richtung des Beinsteiner Tors.

Kriminalpolizei ermittelt

Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf. Es gelang ihm, den Mann mit weiteren Zeugen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der 22-jährige irakische Staatsangehörige wurde nach den Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.