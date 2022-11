Überregionale Einbrecher-Bande in Haft: Mehrere Einbrüche auch in Fellbach

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben in den vergangenen Tagen fünf mutmaßlichen Mitgliedern einer überregional tätigen Einbrecherbande festgenommen. Diese soll für dutzende Wohnungseinbrüche, unter anderem auch in Fellbach, verantwortlich sein.

Polizei geht von über 60 Fällen aus

Wie die Polizei mitteilte, wurden seit Anfang Oktober in verschiedenen Gemeinden in den Landkreisen Reutlingen und Esslingen, aber auch in Tübingen, Stuttgart und Fellbach eine Vielzahl von vergleichbaren Einbrüchen in Wohnungen in Mehrfamilienhäuser registriert. Die zunächst unbekannten Täter drangen bevorzugt gewaltsam über Fenster oder Balkon- und Terrassentüren der Wohnungen ein. Neben Schmuck und Bargeld entwendeten sie Bekleidung. Nach aktuellen Erkenntnissen ist bei über 60 Fällen von einem mutmaßlichen Tatzusammenhang auszugehen.

Etwa eine Handvoll Einbrüche in Fellbach

Wie die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, Andrea Kopp auf Nachfrage mitteilte, kann man in Fellbach „von einer Handvoll Einbrüchen" ausgehen, die gerade in diesem Tatzusammenhang ermittelt werden. Bei dem jetzigen Ermittlungsstand könne man aber nicht sagen, um welche Einbrüche es sich genau handelt. „Der Grund ist, dass noch keine umfangreichen Geständnisse vorliegen."

Schmuckstücke und Bargeld beschlagnahmt

Bei einer Kontrolle, die die Polizei aufgrund vorangegangener Wohnungseinbrüche Ende Oktober auf den Fildern durchführte, fielen drei verdächtige Männer in einem Fahrzeug auf. Auch wenn sich bei der Kontrolle noch keine ausreichenden Hinweise ergaben, nahm die Ermittlungsgruppe die Personen in ihren Fokus.

Am Dienstag (15.11.) wurden die Wohnungen und Aufenthaltsorte der Verdächtigen in Göppingen und Bad Boll durchsucht. Dabei wurden diverse Schmuckstücke und rund 20.000 Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt. Ein 28-Jähriger Kosovare wurde in Göppingen festgenommen. Ein 26-Jährige sowie ein 34-Jähriger Albaner wurden am Nachmittag auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen.

Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Tatbeteiligten: Bei diesem handelt es sich um einen 45-jährigen Deutschen, der ebenfalls festgenommen wurde. Auch bei ihm wurde unter anderem Schmuck gefunden, der vermutlich gestohlen wurde. Bereits einen Tag vor diesen Festnahmen, wurde ein 21-jähriger Albaner, der als Kurier der Bande gilt, festgenommen. In seinem Wagen fand die Polizei etwa 180 Schmuckstücke und rund 45.000 Euro Bargeld, das im Fahrzeug verbaut war.

Untersuchungshaft für alle fünf Beschuldigte

Alle fünf Beschuldige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart den jeweils zuständigen Haftrichtern vorgeführt. Die Haftrichter ordneten Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen und die Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel werden noch andauern. Eine Veröffentlichung von Bildern der sichergestellten Schmuckstücke, die noch den jeweiligen Eigentümern zugeordnet werden müssen, wird vorbereitet.