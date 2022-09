Am Donnerstag (01.09.) ist es in Berglen zu einem größeren Flächenbrand gekommen. Eine Wiesenfläche zwischen den Ortsteilen Reichenbach und Spechtshof in der Nähe des dortigen Friedhofs war gegen 15 Uhr in Brand geraten.

Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz

Laut eines Polizeisprechers waren 1.500 Quadratmeter Wiese von dem Brand betroffen. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus und konnte den Brand löschen.