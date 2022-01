Zu einem Brand ist es am Samstag (29.01.) in der Pizzeria Bella Italia in der Rinnenäckerstraße in Waiblingen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei geriet gegen 11.08 Uhr ein Schalter einer Dunstabzugshaube aufgrund eines technischen Defekts in Brand und stürzte in der Folge auf den Pizzaofen. Auf dem Pizzaofen waren laut Polizei Pizzakartons gelagert. Die Kartons gerieten in Brand.

{element}

Die Feuerwehr aus Waiblingen war mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort