16-Jähriger mit Softair-Pistole löst Polizeieinsatz am Bahnhof Neustadt-Hohenacker aus

Am Dienstagabend (25.08.) löste ein 16-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit einer Softair-Pistole einen Polizeieinsatz am Bahnhof Neustadt-Hohenacker aus. Laut Polizeibericht fuhr der Jugendliche in der S3 von Backnang in Richtung Waiblingen und trug dabei eine Softair-Pistole sichtbar am Gürtel. Andere Fahrgäste hielten die Pistole für eine echte Schusswaffe und alarmierten über den Notruf die Polizei.

Mehrere alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei stellten den 16-Jährigen gegen 18.45 Uhr am Bahnsteig Neustadt-Hohenacker, er führte aber lediglich ein Pfefferspray bei sich. Laut Polizeibericht wurde die Softair-Pistole wenig später von den Einsatzkräften in einem nahegelegenen Gebüsch entdeckt, wo sie der Minderjährige offenbar versteckt hatte. Der aus dem Rems-Murr-Kreis stammende Jugendliche wurde anschließend seinem Erziehungsberechtigten übergeben, er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.