Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer ist in Winnenden in der Nacht auf Freitag (07.01.) mit einem Streifenwagen kollidiert.

Vorfahrt missachtet

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der 19-Jährige gegen 01.50 Uhr in der Paulinenstraße unterwegs und wollte von dieser nach links in die Wallstraße abbiegen. "Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Streifenwagens, der die Schorndorfer Straße in Richtung Wallstraße entlangfuhr", heißt es im Polizeibericht.

