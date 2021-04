500.000 Euro Schaden und Sperrung der B14 nach Brand einer Autowerkstatt in Oppenweiler

In der Nacht zum Mittwoch (14.4.) hat es einen Großbrand in einer Autowerkstatt in Oppenweiler gegeben.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer in einem Werkstattgebäude in der Straße im Badwiesen um kurz vor Mitternacht und verständigte die Feuerwehr. Polizeiangaben zufolge waren die Feuerwehren Oppenweiler, Backnang, Murrhardt, Schwäbisch Hall und Aspach mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand gegen 2.40 Uhr löschen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500.000 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die nahe gelegene B14 war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.