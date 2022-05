60.000 Euro Schaden nach Kellerbrand in Murrhardt-Fornsbach

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag (08.05.) zu einem Brand nach Fornsbach ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, war es in einem Wohnhaus in der Marktstraße zu einem Schmorbrand gekommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Der Brand war nach einem Defekt im Technikraum des Hauses ausgebrochen. Ein Nachbar wurde auf den Qualm aufmerksam und alarmierte die Hausbewohner. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und den Keller vom Qualm befreien.