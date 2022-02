Am frühen Mittwochmorgen (22.2.) ist ein Ford auf der Landstraße bei Alfdorf-Strübelmühle in der Lein gelandet.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 32-jährige Autofahrer gegen 5.30 von Alfdorf kommend in Richtung Karpf. In einer Linkskurve kam er nach links von der Straße ab und rutschte in die Lein. Der 32-Jährige musste nach dem Unfall von Polizisten aus seinem Auto befreit werden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.

Die Feuerwehr