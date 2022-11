Alfdorf: Zwei Ponys bei Unfall am Sonntag (27.11.) getötet

Bei einem Unfall in Alfdorf sind am Sonntagabend (28.11.) kurz vor 21 Uhr zwei Ponys getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 51-jährige Golf-Fahrerin die Kreisstraße 1891 von Mittelweiler kommend in Richtung Wahlenheim.

Dabei erfasste sie mit ihrem Golf zwei freilaufende Ponys. Diese wollten zu dem Zeitpunkt die Fahrbahn überqueren. Die beiden Tiere erlagen ihren schweren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Ihr Golf musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.