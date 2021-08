Allmersbach im Tal: Radfahrer bricht auf Feldweg zusammen und stirbt

Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Sonntag (15.06.) verstorben. Zuvor war der Mann auf einem Feldweg beim Gewann Oberer Hohenederich an einer dortigen Steigung zusammengebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fanden Passanten den Mann gegen 12 Uhr bewusstlos in einer Wiese.

Ein Rettungsteam versorgte den 53-Jährigen, der Mann verstarb jedoch später auf dem Weg in die Klinik. Todesursache dürfte laut Polizei internistische Probleme gewesen sein. Es liegen keine Hinweise auf einen Unfall oder einer Beteiligung Dritter vor.