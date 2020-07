Allmersbach im Tal: Weiße Farbe im Lohwiesenbach

Die örtliche Feuerwehr war am Samstagabend (04.07.) gegen 21 Uhr im Einsatz, nachdem man festgestellt hatte, dass der Lohwiesenbach weiß eingefärbt war. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde wohl im Bereich Gartenstraße Dispersionsfarbe oder ähnliches über den Kanal der Oberflächenentwässerung eingebracht. Ob es zu nachhaltigen Schäden im Gewässer kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.