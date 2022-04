Ein 55-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwoch (27.4.) gegen 22.20 Uhr bei einem Sturz ohne Fremdeinwirkung in der Ebersberger Straße in Althütte schwer im Gesicht verletzt.

Der Mann wurde nach dem Sturz in ein Krankenhaus eingeliefert. Weil sie Anhaltspunkte ergaben, dass er alkoholisiert unterwegs gewesen war, veranlasste die Polizei eine Blutabnahme.