Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen rückte am Montagabend (25.10.) um 21.29 Uhr zu einem Einsatz wegen eines Containerbrands in die Ahornstraße aus. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung an einem Altpapiercontainer festgestellt werden, wie Kommandant Marc Angelmahr mitteilt. Der Container wurde von den Einsatzkräften geöffnet und das Papier gelöscht. Die Feuerwehr war mit insgesamt einem Löschgruppenfahrzeug im Einsatz, schreibt der Kommandant in seiner Mitteilung. Die Brandursache