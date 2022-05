Im Ameisenbühl in Waiblingen ist am Mittwoch (11.05.) gegen 10 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde an der Rückleuchte des VW ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht.

Hinweise zum unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen entgegen. Die Telefonnummer lautet 07151/950422.