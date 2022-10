Angriff mit Messer und Korkenzieher: Streit am Bahnhof Backnang eskaliert

Am Sonntagmorgen (30.10.) ist es am Bahnhof in Backnang zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Beide Männer wurden dabei verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

Mir Messer und Korkenzieher attackiert

Der Streit soll, so eine Mitteilung der Polizei, gegen 8.15 Uhr ausgebrochen sein. Ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger, beides guineische Staatsangehörige, attackierten sich gegenseitig. Dabei sollen sie auch ein Messer und einen Korkenzieher eingesetzt haben.

Die Polizei konnte die beiden Beschuldigten noch vor Ort stellen und kontrollieren. Der 23-Jährige wurde bei dem Streit an der Hand verletzt. Sein Kontrahent wies eine Verletzung am Knie auf. Die Ermittlungen dauern an.